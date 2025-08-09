Новости общества

10:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани на месяц ограничат движение по улице Беломорской из-за ремонта тепловода

10:24, 09.08.2025

С 11 августа по 10 сентября ограничения будут действовать на участке дороги в районе дома 69а на улице Беломорской

В Казани на месяц ограничат движение по улице Беломорской из-за ремонта тепловода
Фото: Динар Фатыхов

В Авиастроительном районе Казани на месяц ограничат движение транспорта по улице Беломорской из-за ремонта тепловода. Об этом сообщает официальный портал мэрии Казани.

С 11 августа по 10 сентября ограничения будут действовать на участке дороги в районе дома 69а на улице Беломорской.

Напомним, что в июле сообщалось о перекрытии дороги по этой же улице из-за строительства тепловых сетей.

Дмитрий Зайцев

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

Читайте также