В Казани на месяц ограничат движение по улице Беломорской из-за ремонта тепловода

Фото: Динар Фатыхов

В Авиастроительном районе Казани на месяц ограничат движение транспорта по улице Беломорской из-за ремонта тепловода. Об этом сообщает официальный портал мэрии Казани.

С 11 августа по 10 сентября ограничения будут действовать на участке дороги в районе дома 69а на улице Беломорской.

Напомним, что в июле сообщалось о перекрытии дороги по этой же улице из-за строительства тепловых сетей.

Дмитрий Зайцев