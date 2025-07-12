В Казани частично ограничат движение по улице Беломорской

Фото: Мария Зверева

В столице Татарстана вводится частичное ограничение движения транспорта по улице Беломорской в связи с проведением работ по строительству тепловых сетей. Об этом сообщает комитет внешнего благоустройства исполкома города.

В период с 14 июля по 15 сентября будет частично перекрыта проезжая часть и тротуар на участке улицы Беломорской от здания №258 до №252а.

В Казани стартовали работы по ремонту улицы Товарищеской на участке от улицы Амирхана Еники до улицы Достоевского в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Рената Валеева