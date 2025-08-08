В Татарстане расследуют случай насилия над ребенком в детском лагере

Информация о происшествии была озвучена в правовой телевизионной программе, что привлекло внимание к серьезности ситуации

Фото: Максим Платонов

В Татарстане начато расследование уголовного дела по факту насилия над малолетним в детском лагере в Заинском районе. Следственные органы СК России по республике работают над делом, квалифицированным по статье 117 УК (истязание). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Татарстану Владимиру Липскому предоставить отчет о ходе расследования и установленных обстоятельствах дела.

Информация о происшествии была озвучена в правовой телевизионной программе, что привлекло внимание к серьезности ситуации. Подробности расследования будут сообщены позже.

Анастасия Фартыгина