Элвин Грей бесплатно выступит на Дне города в Бугульме: собранные средства направят участникам СВО

Решение стало результатом обсуждения среди жителей, которые решили не тратить деньги на приглашение звезд, а направить средства на поддержку местных артистов

Фото: Динар Фатыхов

Звезда татарской и башкирской музыки Элвин Грей, также известный как Радик Юльякшин, согласился бесплатно выступить в Бугульме 30 августа на праздновании Дня города и Дня республики. Это решение стало результатом обсуждения среди жителей, которые решили не тратить деньги на приглашение звезд, а направить средства на поддержку участников СВО.

Глава исполкома Бугульминского района Дамир Фаттахов провел голосование в своем телеграм-канале, предложив жителям выбрать между приглашением известного исполнителя за несколько миллионов рублей или поддержкой местных коллективов. Большинство, 59%, проголосовали за второй вариант, и многие предложили направить сэкономленные деньги на помощь участникам специальной военной операции.

Элвин Грей, узнав о решении бугульминцев, позвонил Фаттахову и предложил выступить бесплатно. «Он сразу откликнулся: „Братуха, давай! 30-го сделаем большой концерт“», — рассказал Фаттахов.

Певец станет одним из хедлайнеров праздника, и организаторы обещают раскрыть полную программу позже. Фаттахов отметил, что это событие — не просто возможность сэкономить, а важный сигнал о силе единства бугульминцев.

— Когда мы объединяемся, это большая мощь, к которой невозможно оставаться равнодушным, — добавил он.

Анастасия Фартыгина