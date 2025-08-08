В Казанском юридическом институте 21 курсант попал в больницу после зачетов

На данный момент двое из них уже выписаны, а 19 продолжают лечение

С 4 по 6 августа в Казанском юридическом институте МВД России проходили зачетные мероприятия по физической, служебной и огневой подготовкам. Вечером 6 августа несколько слушателей пожаловались на плохое самочувствие, сообщили в пресс-службе КЮИ МВД.

В результате 21 курсант был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. На данный момент двое из них уже выписаны, а 19 продолжают лечение.

Генерал-майор полиции Фоат Зиннуров, начальник института, сообщил, что по этому инциденту назначена служебная проверка. Ведется расследование, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Представители СМИ и блогеры призваны использовать только проверенную информацию из официальных источников и обращаться за комментариями в пресс-службы соответствующих ведомств.

Анастасия Фартыгина