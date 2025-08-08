Россия выделит 65 млрд рублей на развитие водохозяйственного комплекса

За последние годы было введено в эксплуатацию пять крупных объектов, что обеспечило водой более 2,5 млн человек

Фото: Роман Хасаев

Правительство России планирует выделить около 65 млрд рублей на проекты в сфере водохозяйственного комплекса. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на заседании коллегии Федерального агентства водных ресурсов.

Патрушев уточнил, что в стране уже создана эффективная система водопользования. Внедряются новые технологии, осуществляется строгий контроль за ресурсами, а также строятся и модернизируются гидротехнические сооружения. За последние годы было введено в эксплуатацию пять крупных объектов, что обеспечило водой более 2,5 млн человек.

До 2030 года планируется реализация еще 90 проектов. Среди текущих инициатив — строительство Красногорского гидроузла в Омской области и Елизаветинского водохранилища в Луганской Народной Республике, а также запланированные водохранилища в Курской области и Дагестане.

В рамках нацпроекта «Экология» уже расчищено почти 1 тыс. километров рек и восстановлено более 28 тысяч водоемов, что улучшило условия жизни для 20 млн человек. Патрушев подчеркнул, что это также способствует развитию внутреннего туризма. В новом проекте «Экологическое благополучие» на эти цели предусмотрено 24 млрд рублей.

Напомним, что на капремонт объектов мелиорации в Татарстане выделили еще 79,6 млн рублей.



Анастасия Фартыгина