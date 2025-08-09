Казань попала в топ активных участников игры «Скажи по-русски»

В игре можно использовать образы персонажей русских сказок и расширять свой словарный запас

Фото: создано с помощью нейросети Kandinsky

Столица Татарстана оказалась среди самых активных городов-участников интеллектуальной игры «Скажи по-русски», организованной обществом «Знание» совместно с Институтом русского языка им. А.С. Пушкина.

Лидером по числу активных участников игры стала Москва. На втором месте расположился Санкт-Петербург, отставший от столицы незначительно. Бронзу рейтинга завоевал Челябинск. В десятке самых вовлеченных городов также оказалась Казань, расположившись рядом с Нижним Новгородом, Екатеринбургом, Уфой, Ульяновском, Новосибирском и Краснодаром.

Суть интеллектуальной игры заключается в замене англицизмов на русские слова, что помогает пользователям расширять словарный запас. Система мотивации построена на накоплении очков и повышении уровня персонажа, образ которого взят из русских сказок.

По данным «Знания», за два месяца существования проекта к игре присоединились около 200 тысяч пользователей, наиболее активными участниками стали женщины 35—44 лет.

Как сообщало ранее «Реальное время», в России упал средний балл по ЕГЭ, в том числе и по русскому языку.

Наталья Жирнова