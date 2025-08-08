Из Казани запустят прямой рейс в Ингушетию с 7 октября

Новые рейсы призваны укрепить связи между регионами и создать возможности для деловых поездок и туризма

С 7 октября из Казани начнут выполнять регулярные рейсы в Магас, столицу Ингушетии. Об этом сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем телеграм-канале.

— Уверен, что новые маршруты помогут еще большему числу людей открыть для себя красоту нашего края, — отметил Калиматов.

В конце мая Рустам Минниханов, раис Татарстана, посетил Ингушетию и встретился с Калиматовым. В ходе визита было подписано соглашение о сотрудничестве в различных сферах, включая торговлю и культуру.

Анастасия Фартыгина