Роспотребнадзор назвал безопасные и небезопасные для купания пляжи в Татарстане
Выданы санитарно-эпидемиологические заключения на использование 13 пляжей из 27
По состоянию на 8 августа Управлением Роспотребнадзора по Татарстану выданы санитарно-эпидемиологические заключения на использование 13 пляжей из 27.
Получили разрешение на эксплуатацию следующие пляжи:
- Городской пляж «Кама» в Нижнекамском районе, п. Красный Ключ;
- Туристическо-рекреационная зона «Пляж» в Альметьевске, ул. Шевченко;
- Пляж парка «Кондурча» в Нурлате, мкр-н Верхний Нурлат, ул. Набережная;
- Пляж мкр-н Заинск-2 в Заинске, ул. Красная Площадь;
- Пляжный комплекс «Нократ» в Мамадыше, ул. Галактионова, д. 32;
- Пляж «Лето» в пгт Камское Устье, ул. З. Каратаи;
- Пляж «Юность» в Чистополе, ул. Бутлерова;
- Пляж на озере «Кизлэу» в Чистопольском районе, с. Каргали, ул. 8 Марта;
- Пляж на южной окраине в Елабуге;
- Пляж «Сувар» в Алькеевском районе, с. Сиктерме;
- Пляж с зоной активного отдыха, Буинский район, д. Мещеряково, ул. Буа-Алан;
- Пляж Карабашское водохранилище «Аквапарк», объект №1, Бугульминский район, пгт Карабаш;
- Пляж «Камское море», г. Лаишево, ул. Набережная.
На следующих пляжах вода не соответствует гигиеническим требованиям:
- пляж «Локомотив», г. Казань — по санитарно-химическим показателям;
- пляж «Нижнее Заречье», г. Казань — по санитарно-химическим показателям;
- пляж «Озеро Большое Лебяжье», г. Казань — по санитарно-химическим показателям;
- туристическо-рекреационная зона «Пляж», г. Альметьевск — по микробиологическим показателям;
- пляж мкр-н Заинск-2, г. Заинск— по микробиологическим показателям;
- пляж на реке Ик, с. Муслюмово — по микробиологическим показателям.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».