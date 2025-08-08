Новости общества

Роспотребнадзор назвал безопасные и небезопасные для купания пляжи в Татарстане

14:21, 08.08.2025

Выданы санитарно-эпидемиологические заключения на использование 13 пляжей из 27

Фото: Динар Фатыхов

По состоянию на 8 августа Управлением Роспотребнадзора по Татарстану выданы санитарно-эпидемиологические заключения на использование 13 пляжей из 27.

Получили разрешение на эксплуатацию следующие пляжи:

  1. Городской пляж «Кама» в Нижнекамском районе, п. Красный Ключ;
  2. Туристическо-рекреационная зона «Пляж» в Альметьевске, ул. Шевченко;
  3. Пляж парка «Кондурча» в Нурлате, мкр-н Верхний Нурлат, ул. Набережная;
  4. Пляж мкр-н Заинск-2 в Заинске, ул. Красная Площадь;
  5. Пляжный комплекс «Нократ» в Мамадыше, ул. Галактионова, д. 32;
  6. Пляж «Лето» в пгт Камское Устье, ул. З. Каратаи;
  7. Пляж «Юность» в Чистополе, ул. Бутлерова;
  8. Пляж на озере «Кизлэу» в Чистопольском районе, с. Каргали, ул. 8 Марта;
  9. Пляж на южной окраине в Елабуге;
  10. Пляж «Сувар» в Алькеевском районе, с. Сиктерме;
  11. Пляж с зоной активного отдыха, Буинский район, д. Мещеряково, ул. Буа-Алан;
  12. Пляж Карабашское водохранилище «Аквапарк», объект №1, Бугульминский район, пгт Карабаш;
  13. Пляж «Камское море», г. Лаишево, ул. Набережная.
Рената Валеева / realnoevremya.ru

На следующих пляжах вода не соответствует гигиеническим требованиям:

  • пляж «Локомотив», г. Казань — по санитарно-химическим показателям;
  • пляж «Нижнее Заречье», г. Казань — по санитарно-химическим показателям;
  • пляж «Озеро Большое Лебяжье», г. Казань — по санитарно-химическим показателям;
  • туристическо-рекреационная зона «Пляж», г. Альметьевск — по микробиологическим показателям;
  • пляж мкр-н Заинск-2, г. Заинск— по микробиологическим показателям;
  • пляж на реке Ик, с. Муслюмово — по микробиологическим показателям.
Рената Валеева

