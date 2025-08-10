В Казани пройдет семейный аниме-фестиваль Yokai Matsuri

Фестиваль в столице Татарстана пройдет уже третий раз и с обновленной программой

Фото: Реальное время

6 сентября в Казани пройдет семейный аниме-фестиваль Yokai Matsuri. Мероприятие состоится в культурно-досуговом комплексе имени В.И. Ленина. Об этом сообщила пресс-служба «Движения первых».

Помимо традиционного косплей-дефиле, вокальных выступлений и театральных постановок, гости фестиваля смогут принять участие в новых творческих номинациях. В частности, будут представлены конкурсы по созданию фан-арта в этностиле, манга-комиксов и AMV-клипов. Особое внимание отведено номинации «Этно», где участники продемонстрируют костюмы фольклорных героев и исторических персонажей.

Семейный аниме-фестиваль Yokai Matsuri — это культурное событие, сочетающее современное искусство с народными традициями. В программе мероприятия: конкурсы костюмов по 18 номинациям, мастер-классы, лекции, а также гастрономическая зона с паназиатским стрит-фудом.

Наталья Жирнова