В Татарстане растут зарплаты специалистов техподдержки — исследование рынка

В республике наблюдается стабильный спрос на таких работников

За первые семь месяцев 2025 года в республике было открыто 1,2 тысячи вакансий для специалистов технической поддержки, что составляет 3% от общероссийского показателя. Об этом свидетельствуют данные исследования hh.ru.

Исследование показало, что большинство вакансий в сфере технической поддержки сосредоточено в крупных регионах страны. Лидером является Москва с долей 28%, за ней следуют Санкт-Петербург (9%), Краснодарский край и Московская область (по 4%). Татарстан входит в группу регионов с показателем 3% — наряду со Свердловской, Самарской, Нижегородской и Новосибирской областями.

Что касается зарплатных предложений, в Татарстане медиана составляет 59,9 тыс. рублей. При этом ожидания соискателей несколько выше — 70,5 тыс. рублей, что на 10,6 тыс. рублей превышает предложения работодателей. Для сравнения: в Москве специалисты технической поддержки могут рассчитывать на зарплату 85,3 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 71,9 тыс. рублей.

Эксперты отмечают, что ситуация на рынке труда в сфере технической поддержки в Татарстане соответствует общероссийским тенденциям, демонстрируя стабильный рост спроса на специалистов и постепенное увеличение уровня оплаты труда.

По отраслям наибольший спрос на специалистов техподдержки наблюдается в сфере информационных технологий, системной интеграции и интернета — на эту отрасль приходится 37% всех вакансий. Финансовый сектор занимает 10%, розничная торговля — 8%.

За год зарплатные предложения в сфере технической поддержки по России выросли на 14%, достигнув отметки в 60,1 тыс. рублей. При этом ожидания соискателей опережают рынок на 19%, составляя 71,8 тыс. рублей.

Наталья Жирнова