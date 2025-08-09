Сегодня в Татарстане ожидается до +26 градусов

Будет облачно с прояснениями, утром в отдельных районах туман

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Утром в отдельных районах туман, днем без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-западный 6—11 м/с, местами с порывами до 13 м/с. Утром температура составит порядка +16 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +21 до +26 градусов, в Казани — от +24 до +26 градусов.

Галия Гарифуллина