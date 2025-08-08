В Татарстане состоялась первая сделка исламского доверительного финансирования
Сумма сделки составила 8 млн рублей
В Татарстане реализована первая сделка по привлечению инвестиций в формате доверительного управления в рамках эксперимента по партнерскому (исламскому) финансированию.
Продукт представляет собой классический договор мудараба, полностью соответствующий требованиям российского законодательства и принципам исламского банкинга, сообщили в Минэкономики республики.
Сумма сделки составила 8 млн рублей. Инвестиции направлены на финансирование деятельности республиканской компании ООО «Казмолторг» и носят краткосрочный характер.
1 августа президент России Владимир Путин подписал закон о продлении эксперимента по партнерскому финансированию (исламскому банкингу) на три года — до 1 сентября 2028 года.
