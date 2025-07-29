В Татарстане планируют построить железную дорогу от аэропорта Казани до Набережных Челнов

Она может появиться в 2060-х годах, заявил Олег Григорьев

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане планируют построить железную дорогу от аэропорта Казани до Набережных Челнов. Она может появиться в 2060-х годах, заявил сегодня на «муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития (АИР) РТ директор Института пространственного планирования республики Олег Григорьев.

— Железная дорога заложена в мастер-план и генпланы, которые после мастер-плана были скорректированы. [Она станет] продолжением от аэропортовской дороги по низу Сокуров и туда дальше, на перспективу. [Охватит] Лаишево, Алексеевское, Чистополь, Чистое Поле, Нижнекамск, Челны. Вот такая связка между Горьковской и Куйбышевской железными дорогами, надеюсь, когда-то в 2060-х годах у нас появится, — рассказал он.

По его словам, железнодорожным сообщением хотят охватить и будущий курортный центр «Казань марина», который будет возведен в Лаишевском районе.

Напомним, в Татарстане также планируют создать скоростную железную дорогу между Казанью и Закамьем. В числе обсуждаемых инициатив — создание ж/д сообщения между аэропортом Казани и Бегишево, а также новая ветка от Нижнекамска до Бегишево.



Галия Гарифуллина