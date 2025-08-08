Новости общества

Минниханов обсудил развитие лесного хозяйства с представителями федеральных ведомств

10:19, 08.08.2025

Более 17% площади республики покрыто лесами

Фото: Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с замминистра природных ресурсов и экологии РФ Евгением Марковым и руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Иваном Советниковым. Об этом сообщила его пресс-служба.

Представители федеральных ведомств прибыли в Казань для участия во Всероссийском совещании по лесовосстановлению и лесоразведению, которое проходит в столице Татарстана.

В ходе встречи стороны обсудили ключевые вопросы сотрудничества между республикой и федеральными структурами в области лесного хозяйства, а также перспективы развития совместных проектов, направленных на сохранение и приумножение лесных богатств региона.

взято с сайта tatarstan.ru

Минниханов подчеркнул, что лесному хозяйству в Татарстане традиционно уделяется особое внимание. Более 17% площади республики покрыто лесами.

— Сегодня в лесной отрасли Татарстана трудятся свыше 2300 преданных своему делу специалистов. Благодаря их слаженной работе у нас ежегодно создаются тысячи гектаров лесных насаждений, обеспечивается эффективная защита лесов от пожаров и незаконных рубок, — сказал раис республики.

Рената Валеева

