Минниханов обсудил развитие лесного хозяйства с представителями федеральных ведомств

Более 17% площади республики покрыто лесами

Фото: Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с замминистра природных ресурсов и экологии РФ Евгением Марковым и руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Иваном Советниковым. Об этом сообщила его пресс-служба.

Представители федеральных ведомств прибыли в Казань для участия во Всероссийском совещании по лесовосстановлению и лесоразведению, которое проходит в столице Татарстана.

В ходе встречи стороны обсудили ключевые вопросы сотрудничества между республикой и федеральными структурами в области лесного хозяйства, а также перспективы развития совместных проектов, направленных на сохранение и приумножение лесных богатств региона.

Минниханов подчеркнул, что лесному хозяйству в Татарстане традиционно уделяется особое внимание. Более 17% площади республики покрыто лесами.

— Сегодня в лесной отрасли Татарстана трудятся свыше 2300 преданных своему делу специалистов. Благодаря их слаженной работе у нас ежегодно создаются тысячи гектаров лесных насаждений, обеспечивается эффективная защита лесов от пожаров и незаконных рубок, — сказал раис республики.



Рената Валеева