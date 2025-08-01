Два региона ПФО получили «долговое прощение» от федерального центра на миллиарды рублей

Всего в 2025 году планируется списать задолженность регионов по расходам за 2024 год в объеме более 160 млрд рублей

Фото: Артем Дергунов

Минфин списал задолженность по бюджетным кредитам 28 регионам страны на общую сумму 58,3 млрд рублей, в том числе двум регионам ПФО. В «долговую амнистию» вошли Самарская область и Марий Эл, пишет пресс-служба.

Списание задолженности является своеобразной компенсацией за эффективное использование средств в 2024 году. Регионы направили средства на одобренные федеральным центром направления, такие как:

реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства,

переселение граждан из аварийного жилья,

обновление общественного транспорта,

докапитализация фондов развития промышленности,

поддержка компаний, управляющих территориями с преференциальными налоговыми режимами,

реализация новых инвестиционных проектов и развитие опорных населенных пунктов,

осуществление мер социальной поддержки населения, связанных с проведением специальной военной операции,

реализация национальных проектов,

мероприятия в рамках мастер-планов городов Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны.

Всего в 2025 году планируется списать задолженность регионов по расходам за 2024 год в объеме более 160 млрд рублей. Ожидается, что данная мера позволит регионам высвободить средства для дальнейшего развития и повышения уровня жизни населения.

«Реальное время» подготовило список юридических компаний, которые специализируются на банкротстве физлиц.

Рената Валеева