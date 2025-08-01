Два региона ПФО получили «долговое прощение» от федерального центра на миллиарды рублей
Всего в 2025 году планируется списать задолженность регионов по расходам за 2024 год в объеме более 160 млрд рублей
Минфин списал задолженность по бюджетным кредитам 28 регионам страны на общую сумму 58,3 млрд рублей, в том числе двум регионам ПФО. В «долговую амнистию» вошли Самарская область и Марий Эл, пишет пресс-служба.
Списание задолженности является своеобразной компенсацией за эффективное использование средств в 2024 году. Регионы направили средства на одобренные федеральным центром направления, такие как:
- реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
- переселение граждан из аварийного жилья,
- обновление общественного транспорта,
- докапитализация фондов развития промышленности,
- поддержка компаний, управляющих территориями с преференциальными налоговыми режимами,
- реализация новых инвестиционных проектов и развитие опорных населенных пунктов,
- осуществление мер социальной поддержки населения, связанных с проведением специальной военной операции,
- реализация национальных проектов,
- мероприятия в рамках мастер-планов городов Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны.
Всего в 2025 году планируется списать задолженность регионов по расходам за 2024 год в объеме более 160 млрд рублей. Ожидается, что данная мера позволит регионам высвободить средства для дальнейшего развития и повышения уровня жизни населения.
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