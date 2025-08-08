В России за сутки потушено 47 лесных пожаров
В пяти регионах введен режим ЧС
За прошедшие сутки на территории России потушено 47 лесных пожаров в 17 регионах страны. В настоящее время ведутся работы по тушению 55 лесных пожаров, охвативших территорию 16 регионов.
В ликвидации возгораний задействовано:
- 2 252 человека;
- 220 единиц техники;
- 34 воздушных судна.
Осуществляется авиационный мониторинг лесопожарной обстановки с использованием 61 воздушного судна.
В связи со сложной лесопожарной обстановкой в пяти регионах введен режим ЧС. Особый противопожарный режим действует в 60 регионах страны, а пожароопасный сезон объявлен в 87 регионах.
С начала года оперативно потушено 70,7% лесных пожаров — ликвидация возгораний произведена менее чем за сутки с момента их обнаружения.
За 6 августа в России удалось ликвидировать 53 лесных пожара в 19 регионах страны.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».