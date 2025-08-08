Новости общества

В России за сутки потушено 47 лесных пожаров

09:19, 08.08.2025

В пяти регионах введен режим ЧС

Фото: Дарья Пинегина

За прошедшие сутки на территории России потушено 47 лесных пожаров в 17 регионах страны. В настоящее время ведутся работы по тушению 55 лесных пожаров, охвативших территорию 16 регионов.

В ликвидации возгораний задействовано:

  • 2 252 человека;
  • 220 единиц техники;
  • 34 воздушных судна.

Осуществляется авиационный мониторинг лесопожарной обстановки с использованием 61 воздушного судна.

взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»

В связи со сложной лесопожарной обстановкой в пяти регионах введен режим ЧС. Особый противопожарный режим действует в 60 регионах страны, а пожароопасный сезон объявлен в 87 регионах.

С начала года оперативно потушено 70,7% лесных пожаров — ликвидация возгораний произведена менее чем за сутки с момента их обнаружения.

За 6 августа в России удалось ликвидировать 53 лесных пожара в 19 регионах страны.

Рената Валеева

