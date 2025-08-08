Минцифры обеспечит доступ к маркетплейсам, такси и доставке при ограничениях мобильного интернета

Министр подчеркнул, что в «белый список» попадут «все ресурсы, нужные для жизни»

Фото: Максим Платонов

Минцифры России согласовало с операторами связи схему доступа к мобильному интернету для россиян даже в условиях ограничений. Как сообщил глава ведомства Максут Шадаев, пользователи смогут продолжать пользоваться приложениями маркетплейсов, такси и служб доставки.

— Когда происходит блокировка, по капче пользователи смогут получить доступ к белому списку массово востребованных сервисов на той же скорости, — заявил Максут Шадаев. Министр подчеркнул, что в «белый список» попадут «все ресурсы, нужные для жизни», передает «Коммерсантъ».



По словам господина Шадаева, также будут приняты меры для обеспечения бесперебойной работы банкоматов и платежных терминалов.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Кроме того, Минцифры предлагает ввести «период охлаждения» для иностранных SIM-карт. По прибытии в Россию такие карты будут неактивны в течение нескольких часов, что исключит возможность подключения к мобильному интернету. По словам ведомства, эта мера направлена на «борьбу с SIM-картами, которые находятся в дронах».

Напомним, что в последние недели в ряде российских регионов наблюдались перебои в работе мобильного интернета, объясняемые местными властями мерами безопасности в связи с атаками БПЛА.

Последний раз режим «Беспилотной опасности» в Татарстане вводили 2 августа.

Рената Валеева