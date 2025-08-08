Казанский Водоканал пополняет автопарк современной техникой

Предприятие закупило новые «УАЗ Профи», грейдер и установку горизонтально направленного бурения

Фото: предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

МУП «Водоканал» Казани с прошлого года масштабно обновляет автопарк спецтехники и модернизирует существующие автомобили. Предприятие закупило новые «УАЗ Профи», грейдер и установку горизонтально направленного бурения.

Пять современных автомобилей УАЗ передали для нужд объездных бригад. Новая техника позволит в большем объеме выполнять плановые работы, оперативно устранять аварийные ситуации, а также значительно улучшает условия труда для сотрудников.

«Автомобили оснащены всем необходимым оборудованием, что упрощает выполнение задач на месте и расширяет их функциональность. На комфортном и маневренном транспорте сотрудники работают с особым удовольствием», — подчеркнул начальник автотранспортного цеха Ильдус Валиуллов.

В прошлом году Водоканал приобрел установку горизонтально направленного бурения, которая позволяет прокладывать трубы с минимальным нарушением ландшафта, а также в обход других объектов, без их повреждений, и существенно экономит время.

Для отдела благоустройства и ремонта колодцев весной купили грейдер, который используют при проведении дорожных работ.

предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

— Приобретение новой техники всегда очень важное событие для нас, такие машины стоят очень дорого, и мы рады, что у нас есть возможность обновлять автопарк, — отметил начальник АТЦ. — Вместе с этим мы модернизируем существующие автомобили, установили дистанционное управление для вакуумного погрузчика, установим мощный насос и новую бочку для илососа. Оборудовали площадку для мойки грузового транспорта и купили специальную мойку, стационарный компрессор.

Также улучшили условия труда для контролеров технического состояния автотранспорта, которые проводят осмотр машин перед выездом и работают в круглосуточном режиме — приобрели современный вагон-бытовку со всеми необходимыми удобствами.

А в рамках подготовки к зимнему сезону Водоканал установил для сотрудников снегоплавильного пункта сантехнический автономный модуль с душевой и туалетной комнатой.

