Сегодня в Татарстане ожидается до +27 градусов

Местами возможны сильные дожди и ливни

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем и вечером местами возможны сильные дожди и ливни. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

В отдельных районах гроза, локально град. Утром местами туман. Ветер западный, северо-западный 6—11 м/с, местами с порывами до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с. Утром температура составит порядка +20 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +22 до +27 градусов, в Казани — от +24 до +26 градусов.

Галия Гарифуллина