Депутаты предлагают запретить многоэтажки там, где нет инфраструктуры

Законопроект направлен на борьбу с проблемой «человейников»

Фото: Реальное время

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, предлагающий ввести запрет на строительство многоэтажных многоквартирных домов в населенных пунктах, испытывающих дефицит транспортной, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры. Информация об этом опубликована в электронной базе данных Госдумы.



— Проект федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» направлен на совершенствование градостроительного законодательства в части регламентации условий разрешения на строительство многоэтажных многоквартирных домов, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документ вводит понятие «населенные пункты с дефицитом инфраструктуры», под которыми понимаются населенные пункты, где фактическое состояние транспортной, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры не соответствует потребностям населения.

Законопроект также предусматривает, что решения о выдаче разрешений на строительство многоэтажных домов в таких населенных пунктах должны принимать исполнительные органы субъектов РФ. При этом выдача разрешения будет возможна только после оценки уполномоченным федеральным органом исполнительной власти состояния транспортной, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры в планируемом месте строительства. Это, по мнению авторов, позволит усилить контроль за выдачей разрешений.



Рената Валеева