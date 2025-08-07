В Чистопольском районе проводят вакцинацию после подозрения на корь у мигранта

В ходе обходов было привито 52 человека

Фото: Татьяна Демина

В деревне Уракчи Чистопольского района Татарстана проводятся подворные обходы и экстренная вакцинация населения в связи с подозрением на случай кори у мигранта, прибывшего из Средней Азии. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Проведены подворные обходы 25 домов по улице, где проживает, предположительно, заболевший. Известно, что пациент не был привит против кори.

В ходе обходов было привито 52 человека, не имеющих сведений о вакцинации, не привитых или имеющих только одну прививку против кори, в том числе 15 членов семьи заболевшего.

Рената Валеева