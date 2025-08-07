Верховный суд отказал в восстановлении срока наследства из-за отсутствия общения с отцом

Суд отметил отсутствие доказательств, подтверждающих объективную невозможность с ним общаться

Фото: Реальное время

Верховный суд России отменил решения нижестоящих судов, которые удовлетворили иск жительницы Новокузнецка о восстановлении срока для вступления в наследство после смерти ее отца. Полное отсутствие общения с отцом, при котором наследник даже не может узнать вовремя о смерти родственника, не является уважительной причиной для восстановления пропущенного срока, передает «Российская газета».

Дело было направлено на новое рассмотрение, после того как Верховный суд изучил обстоятельства спора. Женщина обратилась в суд, требуя восстановить срок и предоставить ей долю в наследстве, состоящем из трех квартир и трех банковских счетов. Она объяснила пропуск срока тем, что не общалась с отцом, который переехал в Москву и завел новую семью.

Суды трех инстанций встали на сторону женщины, посчитав, что проживание отца в другом городе и отсутствие общения являются уважительной причиной для пропуска срока вступления в наследство.

Однако Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ пришла к противоположному выводу.

Суд отметил отсутствие доказательств, подтверждающих объективную невозможность женщины общаться с отцом, а также отсутствие обстоятельств, связанных с личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и прочее), которые могли бы помешать ей узнать о смерти родственника.

Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, вносящий изменения в ГК РФ, которые позволят бывшему супругу наследовать долю в общей недвижимости умершего, если у того нет других наследников.



Рената Валеева