Экспорт Китая в июле вырос на 7,2%, превысив прогнозы

Импорт увеличился на 4,1%, торговый профицит снизился до $98,2 млрд

Экспорт Китая в июле 2025 года увеличился на 7,2% в годовом выражении, что оказалось выше ожидаемых 5,4% и превысило показатель июня в 5,8%. Рост связан с ускоренными поставками перед окончанием временного перемирия в торговом конфликте с США. Импорт страны вырос на 4,1%, несмотря на прогнозы его снижения. Торговый профицит Китая в июле составил $98,2 млрд, что меньше июньского показателя в $114,8 млрд.

Экспорт в страны Юго-Восточной Азии вырос на 16,6%, компенсируя падение объема поставок в США на 21,7%. Такая динамика указывает на перераспределение торговых потоков и возможные попытки обхода тарифов через третьи страны.

Стоимость контейнерных перевозок из Азии в США снизилась: ставки на фрахт западного побережья упали на 58%, восточного — на 46%. Это свидетельствует об избытке транспортных мощностей и нестабильности на мировом рынке логистики.

После окончания временного перемирия в августе ожидается замедление роста экспорта из Китая из-за сохраняющегося давления тарифов и напряженности в отношениях с западными странами, включая Евросоюз.

Артем Гафаров