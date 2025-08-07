Новости общества

Скончался исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьин Све

09:26, 07.08.2025

Об этом сообщило агентство «Синьхуа»

Исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьин Све скончался в четверг утром на 75-м году жизни. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

— Исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьин Све скончался в четверг утром, — говорится в коротком сообщении агентства.

Причины смерти на данный момент не сообщаются.

