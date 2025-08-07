Роскомнадзор отказался раскрыть информацию о «радиостанции Судного дня» УВБ-76

Роскомнадзор отказался предоставить информацию о дате создания и регистрации российской военной радиостанции УВБ-76, также известной как «радиостанция Судного дня», или «Жужжалка». Как сообщило ведомство в ответ на запрос РИА «Новости», «информация о радиоэлектронных средствах и их владельцах предоставляется только госорганам».

— Согласно постановлению правительства РФ № 1800 от 20.10.2021, Роскомнадзор предоставляет информацию о радиоэлектронных средствах и их владельцах только государственным органам в рамках их полномочий и в случаях, предусмотренных законодательством, — заявили в пресс-службе ведомства.

Роскомнадзор также отмечал, что «информация о пользователе радиочастотным спектром, включая выделенные ему радиочастоты или каналы, типы используемых радиоэлектронных средств, их адреса и условия использования, не является общедоступной».

УВБ-76 — российская военная радиостанция, предположительно созданная в 1970-х годах. Станция известна своим характерным коротким жужжащим сигналом, из-за которого ее часто называют «Жужжалкой».

