Гатиятулин оценил игру новичков «Ак Барса» после победы над «Нефтяником»

Биро, Калинюк и Фисенко провели свой первый матч после перехода в клуб

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил игру новичков команды после победы над «Нефтяником» (4:3). Поединок в Альметьевске стал дебютным для Брендона Биро, Уайатта Калинюка и Михаила Фисенко с момента перехода в казанский клуб.

— Все поправимо, все обретается через игры. Новички через игровой ритм будут прибавлять, — заявил Гатиятулин.

Тренер «Ак Барса» прокомментировал инцидент с нанесением травмы Калинюком вратарю казанцев Максиму Арефьеву. Защитник «барсов» врезался в собственного голкипера, после чего в ворота встал Александр Столпеченков.

— Они чуть-чуть не разобрались. Здесь требуются наработки в тренировочном процессе, видеособраниях. Будем объяснять, как действовать, чтобы таких моментов не возникало, — сказал Гатиятулин.

«Ак Барс» победил «Нефтяник» со счетом 4:3, голы в составе победителей забили Артур Бровкин, Михаил Фисенко, Дмитрий Кателевский и Александр Барабанов. Это первая игра казанской команды в рамках предсезонной подготовки.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 14 августа в Казани с нижнекамским «Нефтехимиком».

Зульфат Шафигуллин