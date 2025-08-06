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Гатиятулин оценил игру новичков «Ак Барса» после победы над «Нефтяником»

22:01, 06.08.2025

Биро, Калинюк и Фисенко провели свой первый матч после перехода в клуб

Гатиятулин оценил игру новичков «Ак Барса» после победы над «Нефтяником»
Фото: взято с сайта ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил игру новичков команды после победы над «Нефтяником» (4:3). Поединок в Альметьевске стал дебютным для Брендона Биро, Уайатта Калинюка и Михаила Фисенко с момента перехода в казанский клуб.

— Все поправимо, все обретается через игры. Новички через игровой ритм будут прибавлять, — заявил Гатиятулин.

взято с сайта ak-bars.ru

Тренер «Ак Барса» прокомментировал инцидент с нанесением травмы Калинюком вратарю казанцев Максиму Арефьеву. Защитник «барсов» врезался в собственного голкипера, после чего в ворота встал Александр Столпеченков.

— Они чуть-чуть не разобрались. Здесь требуются наработки в тренировочном процессе, видеособраниях. Будем объяснять, как действовать, чтобы таких моментов не возникало, — сказал Гатиятулин.

взято с сайта ak-bars.ru

«Ак Барс» победил «Нефтяник» со счетом 4:3, голы в составе победителей забили Артур Бровкин, Михаил Фисенко, Дмитрий Кателевский и Александр Барабанов. Это первая игра казанской команды в рамках предсезонной подготовки.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 14 августа в Казани с нижнекамским «Нефтехимиком».

Зульфат Шафигуллин

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