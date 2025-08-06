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В Казани произошел конфликт с травматическим оружием: один участник задержан

19:46, 06.08.2025

Полиция Казани выясняет обстоятельства конфликта между тремя гражданами, произошедшего на улице Модельной

Полиция Казани выясняет обстоятельства конфликта между тремя гражданами, произошедшего на улице Модельной, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

  • Один из участников, имевший при себе зарегистрированное травматическое оружие, задержан.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий для установления всех деталей произошедшего и принятия дальнейшего процессуального решения.

Анастасия Фартыгина

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