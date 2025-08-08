Кадровый дефицит: как работодателям привлечь подходящих сотрудников в условиях нехватки персонала

Фото: предоставлено ООО «Информационные системы»

По данным Росстата, в 2024 году число вакансий в стране выросло на 18%, а количество активных соискателей — лишь на 7%. В Татарстане более 60% работодателей испытывают сложности с наймом, особенно в продажах, логистике, производстве и сервисе. Причины — низкая вовлеченность кандидатов, рост зарплатных ожиданий и перегретый рынок. Классические каналы (сайты, агентства) все чаще неэффективны: отклики с задержкой, неявки, слабая мотивация.

БИМ-радио предлагает работодателям эффективное решение — Ярмарку вакансий, которая состоится 23 августа с 10.00 до 17.00 в «АРТ Центре» (ул. Ершова, 62).

Это не просто выставка, а живая площадка общения: работодатели лично встречаются с активными соискателями, проводят экспресс-собеседования, презентуют вакансии и корпоративную культуру — все для быстрого найма мотивированных сотрудников без «холодных» откликов.

Формат, который работает

Прямая трансляция и поддержка в эфире БИМ-радио повышают узнаваемость участников и усиливают интерес к их бренду. В ярмарке участвуют соискатели, готовые приступить к работе сразу: молодые специалисты, опытные профи и выпускники программ переподготовки.

Атмосферу усиливают фестиваль профессий, розыгрыши призов и презентации компаний.

Почему это выгодно работодателям

Быстрый доступ к мотивированным соискателям.

Возможность оперативно закрыть вакансии.

Прямой контакт с целевой аудиторией — от рабочих до специалистов.

Рост HR-бренда через участие в городском событии.

Медийная поддержка и охват от БИМ-радио.

Зарегистрируйтесь и заявите о себе на значимой карьерной площадке города! Оставить заявку и узнать подробности можно по номеру +7 965 598-54-95.

