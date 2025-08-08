Кадровый дефицит: как работодателям привлечь подходящих сотрудников в условиях нехватки персонала
Новый подход к поиску сотрудников — Ярмарка вакансий от БИМ-радио
По данным Росстата, в 2024 году число вакансий в стране выросло на 18%, а количество активных соискателей — лишь на 7%. В Татарстане более 60% работодателей испытывают сложности с наймом, особенно в продажах, логистике, производстве и сервисе. Причины — низкая вовлеченность кандидатов, рост зарплатных ожиданий и перегретый рынок. Классические каналы (сайты, агентства) все чаще неэффективны: отклики с задержкой, неявки, слабая мотивация.
Новый подход к поиску сотрудников — Ярмарка вакансий от БИМ-радио
БИМ-радио предлагает работодателям эффективное решение — Ярмарку вакансий, которая состоится 23 августа с 10.00 до 17.00 в «АРТ Центре» (ул. Ершова, 62).
Это не просто выставка, а живая площадка общения: работодатели лично встречаются с активными соискателями, проводят экспресс-собеседования, презентуют вакансии и корпоративную культуру — все для быстрого найма мотивированных сотрудников без «холодных» откликов.
Формат, который работает
- Прямая трансляция и поддержка в эфире БИМ-радио повышают узнаваемость участников и усиливают интерес к их бренду.
- В ярмарке участвуют соискатели, готовые приступить к работе сразу: молодые специалисты, опытные профи и выпускники программ переподготовки.
- Атмосферу усиливают фестиваль профессий, розыгрыши призов и презентации компаний.
Почему это выгодно работодателям
- Быстрый доступ к мотивированным соискателям.
- Возможность оперативно закрыть вакансии.
- Прямой контакт с целевой аудиторией — от рабочих до специалистов.
- Рост HR-бренда через участие в городском событии.
- Медийная поддержка и охват от БИМ-радио.
Зарегистрируйтесь и заявите о себе на значимой карьерной площадке города! Оставить заявку и узнать подробности можно по номеру +7 965 598-54-95.
Реклама ООО «Информационные системы»12+
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».