Следком РТ завершил расследование дела в отношении экс-министра образования Фаттахова, обвиняемого в коррупции

Суд уже избрал для экс-министра меру пресечения в виде заключения под стражу

Фото: Мария Зверева

Следком завершил расследование дела против бывшего министра образования и науки — заместителя премьер-министра республики, экс-главы Актанышского района Энгеля Фаттахова. Он обвиняется в получении взяток на сумму свыше 26 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.



Согласно материалам дела, в период с 2015 по 2022 год обвиняемый, занимая различные должности, получал взятки от предпринимателей. За свою помощь в заключении подрядных договоров и их своевременной оплате он незаконно получил более 26 млн рублей. Например, с 2018 по 2020 год одна строительная компания провела реконструкцию его дома на сумму свыше 14 млн рублей.

Также, в 2016—2017 годах, будучи министром, он заставил директора одной фирмы передать имущество на сумму более 157 млн рублей в компанию, фактически принадлежащую ему.

В 2021—2022 годах, занимая пост главы Актанышского района, Фаттахов передал муниципальное имущество без договора аренды, что привело к ущербу бюджета района на сумму более 4 млн рублей.

Следственные действия проводились тщательно: было проведено более 50 обысков и допросов более 170 свидетелей. В результате арестовано имущество обвиняемого и его компании на сумму более 173 млн рублей.



Напомним, что экс-глава Тукаевского района Фаил Камаев на судебном заседании поделился подробностями своего досудебного соглашения со следствием. Он подтвердил, что согласился с предъявленными ему обвинениями и выступает свидетелем по делу экс-главы Актанышского района Энгеля Фаттахова.



Анастасия Фартыгина