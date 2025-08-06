Центробанк объяснил снижение ключевой ставки до 18% более быстрым замедлением инфляции

По прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до 6,0–7,0% в 2025 году и вернется к целевому уровню в 4,0% в 2026 году

Фото: Татьяна Демина

Банк России опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки, объяснив снижение на 200 базисных пунктов (до 18,00% годовых) более быстрым, чем ожидалось, замедлением инфляции.

Участники дискуссии подчеркнули, что появляется больше уверенности в постепенном возвращении экономики к сбалансированному росту благодаря жесткой денежно-кредитной политике, сдерживающей внутренний спрос и снижающей инфляционное давление. В июне текущие темпы роста цен были близки к 4% в пересчете на год.

Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до 6,0—7,0% в 2025 году и вернется к целевому уровню в 4,0% в 2026 году.

Анастасия Фартыгина