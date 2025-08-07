Сегодня в Татарстане ожидается до +30 градусов

Ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах гроза

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах гроза. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Утром местами туман, днем локально град. Ветер северо-западный 5—10 м/с, местами порывами до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления 15—20 м/с. Утром температура составит порядка +20 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +25 до +30 градусов, в Казани — от +27 до +29 градусов.

Галия Гарифуллина