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Завтра в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий

13:53, 06.08.2025

Ночью и днем местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с и сильный дождь

Завтра в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий
Фото: Дарья Пинегина

Гидрометцентр Татарстана выпустил предупреждение об ухудшении погодных условий 7 августа на территории республики, включая Казань.

По прогнозам синоптиков, ночью и днем местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с и сильный дождь, туман. Днем локально возможен град.

Подробнее о прогнозе на неделю — в материале «Реального времени».

Рената Валеева

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