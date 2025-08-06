Завтра в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий
Ночью и днем местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с и сильный дождь
Гидрометцентр Татарстана выпустил предупреждение об ухудшении погодных условий 7 августа на территории республики, включая Казань.
По прогнозам синоптиков, ночью и днем местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с и сильный дождь, туман. Днем локально возможен град.
Подробнее о прогнозе на неделю — в материале «Реального времени».
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