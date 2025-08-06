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Российские ПВО сбили семь авиабомб и 244 беспилотника ВСУ за сутки

13:49, 06.08.2025

Об этом сообщили в Минобороны

Российские ПВО сбили семь авиабомб и 244 беспилотника ВСУ за сутки
Фото: Татьяна Демина

Российские средства ПВО за минувшие сутки уничтожили семь управляемых авиационных бомб и 244 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны.

— Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб и 244 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в официальном сообщении ведомства.

Согласно данным Минобороны, с начала проведения СВО российскими войсками уничтожено следующее вооружение и военная техника ВСУ:

  • 664 самолета;
  • 283 вертолета;
  • 74 970 беспилотных летательных аппаратов;
  • 625 зенитных ракетных комплексов;
  • 24 464 танка и других боевых бронированных машин;
  • 1 584 боевые машины реактивных систем залпового огня;
  • 28 214 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 39 180 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее российские средства ПВО уничтожили 146 БПЛА самолетного типа.

Рената Валеева

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