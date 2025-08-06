Российские ПВО сбили семь авиабомб и 244 беспилотника ВСУ за сутки

Об этом сообщили в Минобороны

Фото: Татьяна Демина

Российские средства ПВО за минувшие сутки уничтожили семь управляемых авиационных бомб и 244 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны.

— Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб и 244 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в официальном сообщении ведомства.

Согласно данным Минобороны, с начала проведения СВО российскими войсками уничтожено следующее вооружение и военная техника ВСУ:

664 самолета;

283 вертолета;

74 970 беспилотных летательных аппаратов;

625 зенитных ракетных комплексов;

24 464 танка и других боевых бронированных машин;

1 584 боевые машины реактивных систем залпового огня;

28 214 орудий полевой артиллерии и минометов;

39 180 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее российские средства ПВО уничтожили 146 БПЛА самолетного типа.

Рената Валеева