Российские ПВО сбили семь авиабомб и 244 беспилотника ВСУ за сутки
Об этом сообщили в Минобороны
Российские средства ПВО за минувшие сутки уничтожили семь управляемых авиационных бомб и 244 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны.
— Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб и 244 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в официальном сообщении ведомства.
Согласно данным Минобороны, с начала проведения СВО российскими войсками уничтожено следующее вооружение и военная техника ВСУ:
- 664 самолета;
- 283 вертолета;
- 74 970 беспилотных летательных аппаратов;
- 625 зенитных ракетных комплексов;
- 24 464 танка и других боевых бронированных машин;
- 1 584 боевые машины реактивных систем залпового огня;
- 28 214 орудий полевой артиллерии и минометов;
- 39 180 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее российские средства ПВО уничтожили 146 БПЛА самолетного типа.
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