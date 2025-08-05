Российская ПВО за сутки сбила 146 украинских беспилотников
Об этом сообщили в Минобороны
Российские средства ПВО за минувшие сутки уничтожили 146 БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.
— Средствами противовоздушной обороны сбиты 146 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении ведомства.
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По данным Минобороны, с начала проведения СВО уничтожено: 664 самолета, 283 вертолета, 74 726 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 448 танков и других боевых бронированных машин, 1 584 боевые машины реактивных систем залпового огня, 28 180 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 150 единиц специальной военной автомобильной техники.
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