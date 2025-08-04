В Казани завершен ремонт проспекта Ямашева по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

Отремонтированный участок проспекта Ямашева соединяет Советский и Ново-Савиновский районы Казани и является частью Большого Казанского кольца

В столице Татарстана завершился капремонт проспекта Хусаина Ямашева на участке от улицы Адоратского до третьей транспортной дамбы в Ново-Савиновском районе. Протяженность обновленного участка составляет 0,3 км, ширина — 5 полос. Работы были выполнены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», напомнили в Минтрансе республики.

Отремонтированный участок проспекта Ямашева соединяет Советский и Ново-Савиновский районы Казани и является частью Большого Казанского кольца. Эта дорога обеспечивает подъезд к футбольному стадиону «Ак Барс Арена».

В ходе ремонта было уложено более 23 тысяч квадратных метров верхнего слоя покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16, заменено 348 погонных метров дорожного бортового камня.

Для повышения безопасности дорожного движения были установлены 10 новых дорожных знаков и нанесена дорожная разметка.

В Казани завершился ремонт улицы Воровского. Обновленная улица протяженностью 0,7 км находится в Ново-Савиновском районе и имеет две полосы движения.

Рената Валеева