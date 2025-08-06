Минниханов открыл новый корпус в Кукморской средней школе №3

Он вручил будущим первоклассникам школьные портфели

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В Кукморе состоялось торжественное открытие нового корпуса для размещения начальных классов средней школы №3. В мероприятии принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщили в пресс-службе.

Новый современный корпус рассчитан на 375 ученических мест. На первом и втором этажах размещено по восемь оборудованных кабинетов для начальных классов. Также в корпусе предусмотрены спортивный и актовый залы, столовая и медицинский комплекс, обеспечивающие комфортные условия для обучения и развития юных школьников.

Минниханов поздравил жителей Кукмора с этим значимым событием, отметив важность создания современной образовательной инфраструктуры для будущего поколения.

— С 2010 года в республике построено 110 объектов общего образования, благодаря чему создано более 71 тысячи новых мест, — подчеркнул раис республики.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В ходе торжественного открытия Минниханов вручил будущим первоклассникам школьные портфели в рамках республиканской акции «Помоги собраться в школу». Сегодня портфели получили 20 детей. К началу учебного года комплекты школьных принадлежностей будут переданы 362 учащимся с 1-го по 11-й класс Кукморского района.

Рената Валеева