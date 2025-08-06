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Движение трамваев по улице Серова восстановлено после схода вагона

12:38, 06.08.2025

Все маршруты вернулись к штатному расписанию

Движение трамваев по улице Серова восстановлено после схода вагона
Фото: Динар Фатыхов

Движение трамваев по улице Серова в направлении Железнодорожного вокзала полностью восстановлено. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Ранее движение было затруднено из-за схода с рельсов трамвая №1306.

В связи с инцидентом временно приостанавливалось движение трамвайных маршрутов №1, 5а и 7 на данном участке. В настоящее время все маршруты вернулись к штатному расписанию.

Рената Валеева

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