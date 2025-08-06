Движение трамваев по улице Серова восстановлено после схода вагона
Все маршруты вернулись к штатному расписанию
Движение трамваев по улице Серова в направлении Железнодорожного вокзала полностью восстановлено. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».
Ранее движение было затруднено из-за схода с рельсов трамвая №1306.
В связи с инцидентом временно приостанавливалось движение трамвайных маршрутов №1, 5а и 7 на данном участке. В настоящее время все маршруты вернулись к штатному расписанию.
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