В Казани из-за схода трамвая временно приостановлено движение маршрутов №1, 5а и 7

По предварительным данным, движение будет восстановлено в течение часа

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Сегодня на улице Серова в направлении Железнодорожного вокзала произошел сход трамвая №1306. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс». Причины произошедшего выясняются службами предприятия.

В связи с инцидентом временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №1, 5а и 7 на данном участке. По предварительным данным, движение будет восстановлено в течение часа.

— Ежедневно сотрудники службы путевого хозяйства наземного транспорта поддерживают пути в нормативном состоянии, тем не менее остаются участки, которые требуют капитальных вложений, — говорится в сообщении.

Предприятие также напомнило, что на его балансе находится 132 км трамвайных путей, из которых 70 км имеют предельный износ. Общая потребность в обновлении путей, подстанций и кабельного хозяйства наземного электротранспорта оценивается в 6 млрд рублей.

Рената Валеева