Более тысячи объектов России находятся в реестре капитального строительства

В Правительстве России поделились итогами и планами государственной программы «Строительство»

Фото: Артем Дергунов

В 2022 году в России стартовала государственная программа «Строительство». Как отмечает зампред правительства Марат Хуснуллин, ее цель — развитие строительной отрасли и эффективное использование бюджетных средств. В рамках программы ведется специальный реестр объектов капитального строительства, куда на данный момент включено 1190 различных зданий и проектов. Программу курирует Минстрой России, а непосредственное строительство и обновление объектов осуществляют главные распорядители федерального бюджета. Об этом сообщает официальный сайт правительства России.

За первое полугодие удалось достичь значительных результатов. Например, в Московской области открылась новая поликлиника, а в Санкт-Петербурге на базе морского технического университета построен новый научно-производственный корпус.

Отдельное внимание в своем заявлении Хуснуллин уделил введению в эксплуатацию консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге, «реконструкция которого завершилась на год раньше запланированного срока».

Важной частью программы стала работа с объектами незавершенного строительства. Сейчас в федеральном реестре числится 755 таких объектов. По 752 из них уже приняты решения, причем 382 планируется достроить.

«С 2022 года из реестра исключено 135 объектов: 43 достроены, 31 приватизированы, 30 снесены», — подчеркнул замминистра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев.

Ранее «Реальное время» сообщало о том, что в Казани началась реставрация исторического здания усадьбы Халитовых.

Наталья Жирнова