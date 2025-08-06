«Сибирские номера» в центре Казани лишились управляющей компании из-за их забывчивости

Госжилинспекция РТ объявила о прекращении работы трех управляющих компаний республики. Причиной стало отсутствие заявок на продление лицензий со стороны УК

Сразу три управляющие компании лишились лицензий на ведение деятельности из-за отсутствия заявок на продление работы. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции Татарстана. Речь идет об УК «Октябрьский» Зеленодольского района (п. Октябрьский: №1,2,3,4,5,6,7,9,10,11 по ул. Новой, дом №14 по ул. АОЭ, дом №1 по ул. Санаторной), УК «Спартак» в городе Альметьевске и УК «Олимп», которая управляла домом №36 на ул. Баумана.



С октября 2020 года руководителем УК является Раиль Шакиров. По данным сайта «Мой ЖКХ», выручка «Олимпа» с 2020 года выросла с 712 тыс. до 2,24 млн рублей. При этом чистая прибыль показывает отрицательную динамику — если в 2020 году она составляла 787 тыс. рублей, то по итогам 2024 года она показала 68 тысяч рублей чистой прибыли.

На данный момент в здании располагается ряд баров и ресторанов (бары TOP HOP и «Бармузей Васи Ложкина», рестораны HEMINGWAY и «Урюк», — прим. ред.), а также апарт-отель «Сибирские номера». По данным отзовиков, стоимость суточного размещения в последних варьируется от 4,5 до 14 тысяч рублей.

По информации жилинспекции РТ, в исполкомы столицы и Зеленодольского района направлены письма о необходимости проведения конкурса по выбору управляющей компании. Отмечается, что у компании «Спартак» в управлении многоквартирных домов не было.

Ранее «Реальное время» сообщало, что глава Госжилинспекции Татарстана Александр Тыгин заявил о планах властей по ремонту шахт дымоудаления в многоквартирных домах. Одна из причин — миллиардные затраты на последующее переподключение МКД к индивидуальным тепловым пунктам.



Наталья Жирнова