Оставить газ в доме или «обезвредить»?

Республиканские власти склоняются к проведению ремонта шахт дымоудаления, чем к тратам миллиардов на подключение к индивидуальным тепловым пунктам

«В первую очередь мы поддерживаем концепцию дегазификации, то есть из этих домов газ желательно вынести. Но мы должны подсчитать, с какой цифрой придет квитанция на лицевой счет, — рассуждал на брифинге главный государственный жилищный инспектор Татарстана Александр Тыгин о последствиях «обезвреживания» газовых колонок в устаревшем жилом фонде республики. В настоящее время надзорные структуры «Газпрома» отключили газ почти в 3 тысячах квартир республики — в 2/3 из них системы дымоудаления не справлялись. Казань видит выход в переводе на ИТП, что требует 8 млрд рублей, но республиканские власти считают возможным провести ремонт систем дымоудаления и вентиляции, сохранив газовые колонки. Подробнее — в материале «Реального времени».

Газ — это благо, но и опасность для людей

— Самый важный вопрос — безопасная эксплуатация газового оборудования. Газ — это благо, его ресурс доходит до последней мили, но вместе с ним [приходят] риски, — такими словами начальник Государственной жилищной инспекции Татарстана — главный государственный жилищный инспектор республики Александр Тыгин открыл утром брифинг, посвященный газификации в республике.

Реальное время / realnoevremya.ru

Нейтральная, на первый взгляд, тема раскрылась в актуальном ракурсе. Что делать с проблемным массивом жилья с газовыми колонками, которые несут риск обрушения из-за разрушенных дымоходов? Особенно после ЧП со взрывом многоквартирного дома в Саратове, где семь человек погибли и 450 человек лишились крова. Оставить газ или «обезвредить»? А если заменить газовые колонки на дорогостоящие индивидуальные тепловые пункты (ИТП), то смогут ли жильцы потянуть «потяжелевшую» платежку ЖКХ?

Именно эти неоднозначные вопросы проходили красной нитью сквозь выступления руководства Государственной жилищной инспекции и представителей ООО «Газпром трансгаз Казань», осуществляющих надзор за работой газового оборудования в жилом фонде республики. Их общий посыл свелся к тому, чтобы бросить усилия на ремонт устаревших шахт дымоудаления и вентиляции. В отличие от казанских властей, глава ГЖИ настаивает на консервативном подходе в решении «газового вопроса».

38 человек погибли у себя дома

Но перед началом диалога Александр Тыгин обрисовал общую картину с состоянием аварийности в жилом фонде республики. Так, по данным сводки ООО «Газпром трансгаз Казань», с начала года из-за утечки угарного газа в жилых домах погибло восемь человек. Всего было зафиксировано 28 инцидентов непроизвольного распространения угарного газа. «Газ без цвета и запаха, его невозможно уловить. Ребенку достаточно немного вдохнуть, после чего умирает, погибает», — позже отметил Александр Тыгин. Во всех восьми случаях гибели людей были виноваты неисправные дымоходы.

Не меньше беспокоит газовиков отсутствие обратной тяги в квартире. В этом случае могут пострадать жители из ближайших квартир. Таких выявлено 19 случаев. Больше всего — 79 случаев — связаны с нарушенной герметичностью систем газоснабжения, т.е. присоединение к сетям происходит неправильно. Но больше всего инспекторов удивляет случаи затопления газопроводов водой. «Никак не можем понять аномалию. Всего в двух городах республике — это Альметьевске и Казани жители умудряются соединять газопровод с индивидуальным оборудованием без ведома Горгаза», — удивлялся Александр Тыгин.

Таковых 28 случаев. Утечка газа приводит к пожарам — их случилось 58. Всего с начала года в республике зафиксировано 213 происшествия, связанных с нарушением безопасности газового оборудования. Погибло 38 человек.

Кто контролирует безопасность систем газоснабжения в жилищном фонде? Оказывается, еще с 1 января 2024 году функциями по надзору была наделены региональные жилищные инспекции. Они стали четвертой «силой» после газовиков, управляющих компания и самих жильцов. Строго говоря, дымоходы относятся к общедомовому имуществу, поэтому ответственность за их исправную работу прежде всего несут УК и ТСЖ. При проведении капитального ремонта они должны включать расходы в смету. Особенно в жилых домах 30-летней давности. Именно в них заключается риск взрыва, так как вентиляция в домах часто нарушена.

Александр Тыгин привел немало печальных примеров с бедственным состоянием дымоходов. «Иногда по акту подрядчика дымоход отремонтирован, а по факту его нет», — заметил он.

Почти 3 тысячи квартир остались без газовых плит и колонок

ГЖИ усилила надзор за их состоянием. В результате проверок в суды отправлены 325 административных материалов, сейчас идет рассмотрение. Рассматривается вопрос о дисквалификации управляющих УК «Заречье» и УК «Авиастроительного района», по вине которых дымоходы в жилых домах оказались в разрушенном состоянии. По этой причине в нескольких десятках жилых домов отключили газ, а его жители жалуются на неудобства.

На сегодня в республике отключено от газа 59 МКД, сообщил заместитель генерального директора по производству ООО «Газпром трансгаз Казань» Рамис Саляхов. Без газовых нагревательных колонок и газовых плит остались почти 3 тысячи квартир.

— 75% отключений связаны с отсутствием качественной работы в системе дымоудаления, рассказал он.

Четверть отключены из-за нарушений работы с газовой плитой. «В зону ответственности МКД входит дыхоход, а мы лишь стоим на страже интересов жителей и вынуждены обеспечить безопасную их жизнедеятельность. Мы никоим образом не можем оставить газоснабжение жилого помещения при неисправности данных систем. Поэтому прошу понять», — как бы извинился Тыгин за жесткость мер.

— Часто говорят газификация, но есть и обратный термин — дегазификация», — заметил он. По его словам, дома, в которых газопроводы эксплуатируются свыше 30 лет, несут риски безопасности. Их нужно минимизировать. — Здесь возможен перевод на ИТП, либо капитальный ремонт с применением электрических приборов для обогрева, — предложил главный государственный жилищный инспектор Татарстана Александр Тыгин.

«Есть колоссальный лимит в 11 млрд рублей»

Глава Госжилинспекции РТ объяснил, как спасти дома от отключения газовых колонок. «Никаких (дополнительных — прим. авт.) решений не нужно, они уже приняты на уровне республики», — заявил Александр Тыгин, отвечая на вопрос о замене газовых колонок в 4 тысячах потенциально опасных домах.

По его словам, в них необходимо провести ремонт шахт дымоудаления и вентиляции в рамках республиканской программы капитального ремонта жилья. «Сейчас мы инвентаризируем программу (капремонта ) на 2026-2027 года и ставим задачу, добиться того, чтобы там, где нужно ремонт шахт дымоудаления был произведён», — сообщил он.

По его мнению, республиканская программа капремонта жилья с лимитом финансирования в 11 млрд рублей предусматривает проведение работ по реконструкции шахт дымоудаления, но про них «подзабыли». «Получается, что утеплить фасад мы можем, ещё что-то можем сделать — например, кровлю, а про шахты дымоудаления подзабыли», — рассказал Александр Тыгин.

И добавил, что в план этого года не попала ни одна шахта оголовка, хотя, законодательство даёт не только возможность, но есть лимит в 11 млрд. «Это колоссальный лимит», — заключил глава ГЖИ.

Другой аргумент в пользу ремонта — экономия расходов по оплате ЖКХ для жильцов. «В первую очередь, мы поддерживаем концепцию дегазификации, из этих домов желательно газ вынести, — заявил он. — Но мы должны подсчитать с какой цифрой придёт квитанция на лицевой счет. Если начнем готовить на электроплите, то насколько произойдёт удорожание в квитанции», — задал он риторический вопрос. Технических решений может быть масса, но их нужно наложить на способность жильцов их оплачивать», — подчеркнул он.

Третий аргумент сводится к возможностям инфраструктуры дома принять дополнительную нагрузку. Бойлер для подогрева воды может «перегреть» весь дом, ведь старый жилой фонд имеет не самую большую электрическую нагрузка, указал он.

Таким образом, добиваться выделения из бюджета республики дополнительные 8 млрд рублей на перевод 2 тысяч жилых домов Казани на ИТП вместо газовых колонок, он считает нецелесообразным.