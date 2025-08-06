В Казани водитель фургона сбил трех подростков на переходе и скрылся

Инцидент произошел около 20:20 мск на улице Боевой в Кировском районе города

Вчера вечером, 5 августа, в Казани водитель фургона совершил наезд на трех подростков на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Инцидент произошел около 20:20 мск на улице Боевой в Кировском районе города. По предварительным данным, водитель неустановленного фургона сбил двух девочек в возрасте 12 и 14 лет, а также 12-летнего мальчика.

В результате ДТП все трое подростков получили различные травмы и были госпитализированы. По данным прокуратуры, авария произошла на освещенном пешеходном переходе с хорошей видимостью.



Рената Валеева