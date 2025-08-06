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В Татарстане появится новый промышленный парк «Верхний Услон»

11:12, 06.08.2025

ООО УК «Город электронной коммерции» инвестирует в создание промышленного парка в течение пяти лет

В Татарстане появится новый промышленный парк «Верхний Услон»
Фото: Максим Платонов

Агентство инвестиционного развития Татарстана и ООО управляющая компания «Город электронной коммерции» заключили инвестиционное соглашение о реализации инвестпроекта «Создание промышленного (индустриального) парка «Верхний Услон» в Верхнеуслонском районе. Об этом сообщили в пресс-службе.

В рамках соглашения ООО УК «Город электронной коммерции» инвестирует в создание промышленного парка в течение пяти лет. Проект направлен на достижение ряда ключевых целей:

  • будет построено два производственно-складских помещения общей площадью 14 688 кв. м;
  • проект способствует расширению торгово-транспортных связей между субъектами РФ;
  • создание привлекательных условий для инвестиций в регион;
  • обеспечение эффективной инфраструктуры для размещения производственных компаний на территории парка;
  • размещение современных производств в различных сферах промышленности и увеличение доли продукции, производимой в Верхнеуслонском районе;
  • создание новых рабочих мест, повышение благосостояния населения, развитие малого и среднего бизнеса;
  • увеличение налоговых поступлений в бюджеты разных уровней и рост ВВП.

Ранее Татарстану были переданы полномочия по управлению и распоряжению земельным участком площадью 0,9 га в Казани для строительства промышленного технопарка.

В Татарстане планируется выделять субсидии для компенсациии затрат на обеспечение агропромышленных парков, бизнес-парков и промышленных технопарков особых экономических зон в сфере высоких технологий.

Рената Валеева

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