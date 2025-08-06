В Татарстане появится новый промышленный парк «Верхний Услон»

ООО УК «Город электронной коммерции» инвестирует в создание промышленного парка в течение пяти лет

Фото: Максим Платонов

Агентство инвестиционного развития Татарстана и ООО управляющая компания «Город электронной коммерции» заключили инвестиционное соглашение о реализации инвестпроекта «Создание промышленного (индустриального) парка «Верхний Услон» в Верхнеуслонском районе. Об этом сообщили в пресс-службе.

В рамках соглашения ООО УК «Город электронной коммерции» инвестирует в создание промышленного парка в течение пяти лет. Проект направлен на достижение ряда ключевых целей:

будет построено два производственно-складских помещения общей площадью 14 688 кв. м;

проект способствует расширению торгово-транспортных связей между субъектами РФ;

создание привлекательных условий для инвестиций в регион;

обеспечение эффективной инфраструктуры для размещения производственных компаний на территории парка;

размещение современных производств в различных сферах промышленности и увеличение доли продукции, производимой в Верхнеуслонском районе;

создание новых рабочих мест, повышение благосостояния населения, развитие малого и среднего бизнеса;

увеличение налоговых поступлений в бюджеты разных уровней и рост ВВП.

Ранее Татарстану были переданы полномочия по управлению и распоряжению земельным участком площадью 0,9 га в Казани для строительства промышленного технопарка.



В Татарстане планируется выделять субсидии для компенсациии затрат на обеспечение агропромышленных парков, бизнес-парков и промышленных технопарков особых экономических зон в сфере высоких технологий.

Рената Валеева