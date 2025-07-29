Татарстан получит участок в Казани под строительство технопарка

ДОМ.РФ получил в управление 42 га земли и около 63,6 тыс. кв. м зданий и сооружений в 13 регионах России

Фото: Динар Фатыхов

Татарстану переданы полномочия по управлению и распоряжению земельным участком площадью 0,9 га в Казани для строительства промышленного технопарка. Соответствующее решение было принято на заседании профильной правительственной комиссии, сообщает пресс-служба ДОМ.РФ.

В то же время, по итогам заседания, ДОМ.РФ получил в управление 42 га земли и около 63,6 тыс. кв. м площади зданий и сооружений в 13 регионах России. Эти активы будут переданы инвесторам через торги госкомпании для строительства объектов различного назначения.

Земельные участки, имущественные комплексы и помещения будут реализованы в Бурятии, ХМАО-Югре, Пермском и Ставропольском краях, Астраханской, Владимирской, Волгоградской, Курганской, Ленинградской, Московской, Ростовской, Ульяновской и Челябинской областях.

— ДОМ.РФ при содействии правительственной комиссии по повышению эффективности использования федерального имущества и развитию территорий получает в управление различные объекты практически по всей территории страны. На их месте со временем появляются современные здания, сооружения, комфортные торговые и офисные центры, другие функциональные объекты. Основная задача этой работы — повышение качества жизни в регионах нашей страны, — отметил управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов.

В 2025 году Татарстан, вместе с Башкортостаном и Москвой, получит дополнительное финансирование на развитие своих индустриальных парков и технопарков.



Рената Валеева