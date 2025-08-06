«Татнефть» получила заключение Ростехнадзора о соответствии установки по производству микробного белка

В ходе проверки нарушений выявлено не было

Ростехнадзор выдал ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина заключение о соответствии объекта «Установка по производству микробного белка» проектным требованиям. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Приволжское управление Ростехнадзора провело проверку объекта, техническим заказчиком и застройщиком которого является «Татнефть». В ходе проверки нарушений выявлено не было, что позволило выдать заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации.

Установка мощностью 1000 тонн в год предназначена для обеспечения продовольственной безопасности и независимости кормовой отрасли от импортных компонентов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Производимый микробный белок будет востребован в различных отраслях: он найдет применение в производстве кормов для животных, удобрений для сельского хозяйства и полимеров для промышленности.



Рената Валеева