Граждане КНДР совершили 295 въездов в РФ в I квартале 2025 года

Большинство визитов пришлись на деловые поездки и авиационный транспорт

Граждане КНДР в I квартале 2025 года пересекли российскую границу 295 раз, тогда как годом ранее за тот же период 812. Данные Пограничной службы ФСБ России показывают, что общий приток сократился более чем в три раза по сравнению с январем — мартом 2024 года.

Большая часть визитов в этом году связана с деловой деятельностью — 167 поездок против 471 в I квартале 2024 года. Транзитные пересечения выросли с 21 до 58, частные поездки упали с 95 до 51, а обслуживающий персонал транспортных средств въезжал 16 раз вместо 175. Туристические и миграционные поездки не фиксировались.

По видам транспорта граждан КНДР чаще всего пропускали по воздуху — 147 въездов против 519 годом ранее. Автомобильные пересечения остались почти на том же уровне — 123 против 121, а пешие переходы увеличились с 7 до 25. Пересечений железнодорожным и водным транспортом не зафиксировано.



Артем Гафаров