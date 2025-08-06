Акции AMD падают на 4% после слабых результатов дата-центров

Выручка сегмента выросла на 14% до $3,2 млрд, но не превзошла прогнозов, потери от экспортных ограничений составили $1,5 млрд

AMD сообщила, что выручка сегмента дата-центров во втором квартале выросла на 14% до $3,2 млрд, но не превзошла ожиданий аналитиков, в то время как конкурент Nvidia показал рост на 73%, что вызвало падение акций AMD на 4% после торговой сессии.

Гендиректор Лиза Су объяснила замедление темпов продаж ИИ-чипов действием ограничений Минторга США на поставки MI308 в Китай. AMD оценила потери от этих мер в $1,5 млрд в текущем году, отметив при этом, что новые MI350 уже запущены в объемное производство.

Общая выручка компании составила $7,69 млрд, а скорректированная прибыль на акцию — $0,48. В прогнозе на третий квартал AMD ожидает выручку около $8,7 млрд, учитывая переход на более современные продукты и возможное смягчение экспортных барьеров.

Инвесторы остаются осторожны из-за неопределенности в сегменте ИИ и продолжающихся геополитических рисков. В ближайшие месяцы AMD планирует активизировать выпуск MI350 и следить за развитием ситуации с лицензиями на экспорт.

Артем Гафаров