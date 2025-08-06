Минпросвещения установило нормы часов работы для педагогов за ставку зарплаты

Продолжительность рабочего времени устанавливается в зависимости от должности и (или) специальности педагогического работника

Фото: Динар Фатыхов

Минпросвещения определило нормы часов работы в неделю за ставку зарплаты для педагогов, с учетом их специальности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно документу, для учителей установлена норма часов учебной (преподавательской) работы в размере 18 часов в неделю за ставку заработной платы.

— Норма часов является расчетной величиной для начисления заработной платы. Сколько часов должен работать учитель в неделю, определяется образовательной организацией, — пояснили в Минпросвещения.

В документе также уточняется, что продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю за ставку зарплаты устанавливается для воспитателей организаций дошкольного образования, педагогов-психологов, социальных педагогов и других педагогических работников.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Другие установленные нормы:

Инструкторы по физической культуре и старшие воспитатели: 30 часов в неделю.

Воспитатели, работающие с детьми с ОВЗ: 25 часов.

Музыкальные руководители и концертмейстеры: 24 часа.

Учителя-дефектологи и учителя-логопеды: 20 часов.

Отмечается, что продолжительность рабочего времени устанавливается в зависимости от должности и (или) специальности педагогического работника, а объем нагрузки определяется ежегодно на начало учебного года.

Депутат обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением разработать методические рекомендации по оценке контента учителей в соцсетях и временно запретить увольнения педагогов за личные публикации без проведения экспертизы.



Рената Валеева