Минпросвещения установило нормы часов работы для педагогов за ставку зарплаты
Продолжительность рабочего времени устанавливается в зависимости от должности и (или) специальности педагогического работника
Минпросвещения определило нормы часов работы в неделю за ставку зарплаты для педагогов, с учетом их специальности. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно документу, для учителей установлена норма часов учебной (преподавательской) работы в размере 18 часов в неделю за ставку заработной платы.
— Норма часов является расчетной величиной для начисления заработной платы. Сколько часов должен работать учитель в неделю, определяется образовательной организацией, — пояснили в Минпросвещения.
В документе также уточняется, что продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю за ставку зарплаты устанавливается для воспитателей организаций дошкольного образования, педагогов-психологов, социальных педагогов и других педагогических работников.
Другие установленные нормы:
- Инструкторы по физической культуре и старшие воспитатели: 30 часов в неделю.
- Воспитатели, работающие с детьми с ОВЗ: 25 часов.
- Музыкальные руководители и концертмейстеры: 24 часа.
- Учителя-дефектологи и учителя-логопеды: 20 часов.
Отмечается, что продолжительность рабочего времени устанавливается в зависимости от должности и (или) специальности педагогического работника, а объем нагрузки определяется ежегодно на начало учебного года.
Депутат обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением разработать методические рекомендации по оценке контента учителей в соцсетях и временно запретить увольнения педагогов за личные публикации без проведения экспертизы.
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