Исполнители теракта в «Крокусе» не доехали до границы с Украиной 142 км

После аварии четверо исполнителей разбежались в разные стороны по направлению к лесу

Исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» не смогли добраться до границы с Украиной, не доехав до нее 142 км по трассе. Об этом говорится в материалах дела, пишет РИА «Новости».

В документах указано, что автомобиль, на котором скрывались террористы, на 376-м километре трассы М-3 «Украина», преследуемый правоохранительными органами, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. После аварии четверо исполнителей разбежались в разные стороны по направлению к лесу.

До государственной границы с Украиной по трассе оставалось 142 километра, а расстояние через лес до границы составляло около 100 километров.

Согласно показаниям обвиняемых, после совершения теракта они должны были добраться до Киева и получить за это по одному миллиону рублей. В Брянской области их ожидала «группа», которая должна была помочь им пересечь границу с Украиной.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Следствием установлены псевдонимы, использовавшиеся исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле» и другими фигурантами дела.

Рассмотрение уголовного дела о теракте в «Крокусе» началось в начале августа во Втором западном окружном военном суде. В настоящее время судебный процесс закрыт для публики.

Напомним, что теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года, в результате чего погибли 149 человек, один числится пропавшим без вести, а 609 получили ранения. Ущерб от теракта оценивается в 6 млрд рублей. На скамье подсудимых находятся 19 человек.

Рената Валеева